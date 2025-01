Prato e capitolo quote. Ecco Lorenzo Ciavarelli

Il Prato rinforza il comparto quote. Una mossa necessaria e già preannunciata nei giorni scorsi da mister Marco Mariotti e dal direttore sportivo Francesco Virdis, alla luce degli infortuni occorsi a Gabriel Preci (classe 2006) ed Edoardo Giusti (2006). Domenica scorsa, per sopperire alla doppia lacuna, il tecnico biancazzurro aveva deciso di schierare dal primo minuto l’attaccante Alessio Robi (2007), al debutto da titolare, per poi richiamarlo in panchina nella ripresa e inserire in porta Samuele Gariti (2006), togliendo l’ottimo Gian Marco Fantoni. Un cambio, quello fra gli estremi difensori, che rappresenta una rarità, ma che si è rivelato indispensabile per poter sostituire dal campo Robi. Insomma, servivano altre quote "di movimento" da mettere a disposizione di Mariotti ed ecco allora che nella giornata di ieri la società laniera ha annunciato l’innesto di Lorenzo Ciavarelli, di ruolo terzino destro (proprio la posizione occupata da Preci e Giusti). Cresciuto nelle giovanili della Romulea, il classe 2006 nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia dell’Ostiamare, nel girone E di serie D, collezionando sette presenze. Il ragazzo sarà immediatamente utilizzabile in occasione della trasferta sul campo del Tuttocuoio, in programma domenica e valevole per la ventiduesima giornata del girone D. Per un 2006 che si appresta a esordire con il Prato, ce n’è un altro che ha salutato la compagnia: si tratta di Gabriele D’Amato, che dopo essere arrivato in estate dall’Under 18 della Fiorentina e aver collezionato appena due presenze, si trasferirà al Tuttocuoio. Stesso destino per il difensore Emanuele Matteucci (appena rientrato dal lungo infortunio) e il centrocampista Alessandro Baldari, con quest’ultimo che era approdato alla corte di Mariotti a metà dicembre, totalizzando due presenze con la maglia biancazzurra.

Capitolo biglietti per domenica: i tifosi del Prato interessati a seguire il match potranno acquistare il tagliando direttamente presso la biglietteria dello stadio Leporaia di San Miniato (località Ponte a Egola), che aprirà alle 14 (tariffa unica euro 15.).

Francesco Bocchini