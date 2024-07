Prato, due arrestati e un carabiniere perquisito per una rapina

Prato, 31 luglio 2024 – - Due persone arrestate per rapina, una terza destinataria di misura di custodia cautelare irreperibile, e un sottufficiale dei carabinieri accusato di violazione del segreto investigativo perquisito.

È quanto rende noto la Procura di Prato in merito alle indagini su una rapina ai danni di un cittadino cinese avvenuta nella città toscana il 22 febbraio scorso: alla vittima furono portati via un orologio di marca Jager-Le Coultre del valore di 15.000-20.000 euro e 300 euro in contanti. Il militare, perquisito dai carabinieri del Ros, è accusato dalla Procura di aver comunicato l'esistenza del provvedimento cautelare a un legale che in altri casi aveva difeso l'indagato datosi alla clandestinità. I tre indagati per la rapina sono due uomini di nazionalità marocchina e un italiano. Per due è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per uno gli arresti domiciliari. Le misure sono state eseguite dai carabinieri.