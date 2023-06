Prato, di notte, vista dal Bisenzio Ritornano i giri turistici in canoa

La città di notte, in canoa. Con la bella stagione torna la quinta edizione del ciclo di visite guidate "Prato vista dal fiume", un viaggio all’insegna dell’arte da un punto di vista insolito: in gommone sul fiume Bisenzio. Grazie all’aiuto di un esperto Aican (Associazione italiana canoa canadese) sarà possibile percorrere, in gommone, il tratto fluviale tra il ponte alla Passerella e il ponte XX Settembre, e nel contempo ascoltare ammirare, insieme a noi, le bellezze storico-artistiche che si affacciano sul fiume. Si tratta di coniugare la valorizzazione dell’arte e le ricchezze naturali e paesaggistiche. Le visite saranno sia in orario serale, quando i rumori della città si placano e l’atmosfera lungo il fiume si fa davvero magica, sia in orario mattutino.

Ecco il programma completo con tutte le date: mercoledì 21 giugno con doppio turno alle 19.30 e il secondo alle 20.30; domenica 25 giugno con doppio turno alle 10 e alle 11. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria; è richiesto inoltre un abbigliamento adeguato e, per questioni di sicurezza, la visita è soggetta ad alcune limitazioni di peso, età e condizioni di salute che verranno indicate al momento della prenotazione. È possibile partecipare alla visita dai 6 anni, ma accompagnati da un familiare. Il costo della visita è di 25 euro a persona. Inoltre giovedì si terrà, alle 21, la visita notturna alla villa del Palco (costo: 15 euro a persona).

La villa del Palco si erge maestosa su Prato: costruita lungo un antico percorso pedecollinare di origine romana alla fine del XIV secolo dal noto mercante Francesco di Marco Datini, passò ai frati francescani intorno al 1425 i quali, nel 1440, la trasformarono in un convento. Prenotazione obbligatoria: [email protected], oppure 340 5101749.