Prato comunità educante. Raddoppiano le risorse

Nessun futuro per Prato e per l’Italia senza un impegno collettivo per vincere la sfida alla povertà educativa, una condizione che oggi ha tante e diverse facce. È il messaggio che arriva deciso dalla giornata dedicata al Progetto Prato Comunità educante e al futuro dei giovani che la Fondazione Cassa di Risparmio ha promosso nei giorni scorsi al Centro Pecci. I giovani sono sempre meno e sempre più in difficoltà, per questo di loro occorre avere la massima cura. "Di fronte a una tale necessità occorre cambiare linguaggio ed è per questo che la Fondazione Cassa di Risparmio promuove e sostiene per la seconda volta il progetto Prato Comunità educante che coinvolge scuole, istituzioni culturali, realtà Terzo settore e centinaia di ragazze e ragazzi", ha messo in evidenza Diana Toccafondi, presidente della Fondazione, che ha aperto il confronto con Stefano Collicelli Cagol, direttore del Pecci.

Il sindaco Matteo Biffoni ha ricordato che Prato comunità educante nasce per dare risposte al disagio giovanile nel post pandemia. "Un progetto del genere non poteva che nascere a Prato – ha affermato il sindaco – è un progetto del fare concreto che dà risposte alle difficoltà delle ragazze e dei ragazzi". Del resto, come ha ricordato la presidente del Pin Daniela Toccafondi, la sua efficacia è stata dimostrata anche dal monitoraggio dei risultati a cui hanno lavorato i ricercatori del Laboratorio Arco del polo universitario di Prato (sono stati presentati da Linda Terenzi e Marta Magnani).

Prato Comunità educante è quindi un progetto necessario. Tanto che la Fondazione Cassa di Risparmio ha trovato in Intesa Sanpaolo una importante alleata: grazie a un patto tra le due istituzioni le risorse annuali destinate al progetto passano da 100 a 200 mila euro. "E’ con particolare coinvolgimento e plauso che abbiamo deciso di sostenere, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio, un progetto così importante per le nuove generazioni pratesi. Intesa Sanpaolo promuove da sempre i temi di inclusione, di valorizzazione dell’ambiente e della cultura, dell’educazione e della promozione dell’occupabilità nel quadro della propria strategia d’impresa", afferma Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo che stamani era rappresentato da Rocco Ventura, Area Retail Prato Intesa Sanpaolo.