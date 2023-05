Prato Comunità Educante, protagonisti oltre 600 studenti. Tutti i progetti

Prato, 9 maggio 2023 - Oltre 600 studenti assieme a numerosi insegnanti, decine di istituzioni culturali e associazioni del Terzo Settore - dopo mesi di lavoro intenso - si preparano a condividere e a raccontare alla città le esperienze vissute durante il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Prato Comunità Educante, messo in campo per aiutare ragazze e ragazzi a diventare grandi, sfidando la povertà educativa e la dispersione scolastica.

Laboratori, eventi, performances e spettacoli caratterizzeranno, in questo mese di maggio e a giugno, la fase conclusiva dell’edizione 2023 dell’iniziativa, attivata l'anno passato e già confermata per il 2024 dalla Fondazione, che investirà altri 100mila euro. Saranno coinvolti i musei, i teatri, le scuole e alcuni luoghi tra i più significativi di Prato.

Sono due i progetti, ImPatti creATTIVI (capofila Cooperativa Pane & Rose) e TRA-GUARDI-AMO (capofila Associazione cieli aperti), che attraverso diverse azioni si sono integrati e hanno mobilitato tutto il territorio grazie al bando speciale Prato Comunità educante. ImPatti creATTIVI guarda prioritariamente alla promozione della socialità, all’inclusione e alla promozione della partecipazione e del protagonismo dei giovani perché diventino “agenti” del cambiamento. TRA-GUARDI-AMO invece si concentra sulla marginalità legata all’abbandono scolastico, promuove il coinvolgimento delle famiglie, il dialogo e la collaborazione tra scuole e associazionismo.

I progetti

ImPatti Visivi e la rivoluzione dolce nelle aule - La restituzione è cominciata nella mattinata odierna, al Liceo Livi, dove gli studenti protagonisti dell’azione ImPatti visivi hanno presentato la loro rivoluzione dolce che permette di allestire e trasformare l’aula dove vivono le loro giornate in uno spazio bello da vivere, in cui stare tutte e tutti bene.

Tutto nasce da un percorso in classe e nei musei che mira a rendere ragazze e ragazzi consapevoli delle proprie potenzialità e lavorare per uno scopo comune, attraverso gli strumenti dell’arte. L’azione – progettata dagli stessi studenti (125 in tutto) con gli educatori museali - è stata condotta dai dipartimenti educazione del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci - rappresentato stamani dalla responsabile Irene Innocente - del Museo del tessuto e del Museo di Palazzo Pretorio insieme all’artista Cristina Pancini che dal 19 al 23 giugno, con evento finale, condurrà anche una settimana immersiva per restituire il progetto alla città. ImPatti teatrali - La restituzione andrà in scena il 20 maggio, alle 18, al Metastasio. Sarà presentata la performance immersiva site-specific SUPERSONICA. Esplosioni dal futuro a cura di Teatro Metropopolare, con la regia e la drammaturgia di Livia Gionfrida. Si tratta della restituzione artistica di un laboratorio condotto con circa trenta ragazze e ragazzi, un evento che dà parola e risonanza ai loro pensieri, sogni, paure e desideri facendoli deflagrare dal teatro all’intera città. ImPatti scientifici - Promette sorprese l’evento finale dei laboratori scientifici sull’economia circolare e il risparmio energetico, coordinati dalla Fondazione Parsec, che hanno coinvolto 110 studenti delle superiori e secondarie di primo grado. La restituzione si terrà la mattina del 24 maggio all’auditorium dell’Istituto Dagomari. ImPatti sonori - Sono cinquanta le ragazze e i ragazzi che, grazie alla rete Prato Comunità educante, sono stati coinvolti dalla Camerata Strumentale nella rappresentazione musicale The Song of the Ladder. Lo spettacolo, una emozionante esperienza comunitaria, che vede protagoniste anche Prato Sinfonietta e il Coro della città, si terrà il 27 e il 28 maggio nella chiesa di San Domenico. Tra-guardi civici - Il teatro una volta fermava le guerre è il titolo della restituzione scenica che si terrà al Teatro Milleventi Il Garibaldi il 26 maggio e il 7 giugno alle 21. L’arte del teatro e il cinema vengono utilizzati come chiave d’accesso a percorsi inclusivi e alla scoperta di sé. Con questo obiettivo si è impegnata la Pamat con un cineforum rivolto a 75 ragazzi. Tra-guardi esperienziali - Sono 58 le ragazze e i ragazzi coinvolti dell’azione Tra-guardi esperienziale condotta da Scuola d’arte Leonardo, associazione Cieli Aperti, Cooperativa Alambicchi e Associazione Pamat. I ragazzi sono stati protagonisti laboratori di orientamento e accompagnamento alla formazione. La restituzione è programmata il 31 maggio, alle 16 all’Istituto comprensivo Marco Polo. Tra-guardi motivazionali - Nel corso dell’anno scolastico sono 107 gli studenti accolti nel doposcuola e seguiti individualmente e in piccoli gruppi. Vengono accompagnati nell’acquisizione di metodologie di studio e imparano a cooperare e collaborare. Su questo fronte sono impegnati l’Associazione Cieli Aperti, Coop Alambicchi e l’Associazione Polis. Sono previsti momenti di confronto e animazione con i genitori a cura delle associazioni Ada e Insieme per la Famiglia.

