"Prato com’era" Un regalo da prenotare

Si avvicina l’appuntamento nelle edicole con la ristampa del terzo volume "Prato com’era", firmato da Roberto Baldi. La Nazione venerdì mattina, nel giorno della festa della città, l’8 settembre, farà infatti un nuovo regalo ai lettori e un omaggio alla storia di Prato riproponendo in edicola il libro. Il consiglio è di prenotare già ora la propria copia, visto il grande successo della prima edizione che è stata esaurita in poche ore. "Prato com’era" verrà distribuito ancora una volta in abbinamento gratuito con il nostro quotidiano. Gli articoli di Roberto Baldi e le fotografie dello studio Ranfagni raccontano in questo caso Prato e la sua gente attraverso il tempo libero ed i protagonisti dello sport.