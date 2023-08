"Prato com’era" torna in edicola Regalo ai lettori

Nel giorno della festa della città, l’8 settembre – con un corteggio quest’anno vestito di commozione e tenerezza nel ricordo di uno dei figli più amati di Prato, Francesco Nuti – La Nazione torna a fare un regalo ai lettori e un omaggio alla storia della città. Come avrete modo di leggere meglio a pagina 3, in edicola, in abbinamento gratuito con il nostro quotidiano, ci sarà anche il terzo volume di "Prato com’era". Gli articoli di Roberto Baldi e le fotografie dello studio Ranfagni a raccontare la città e la sua gente in una formula ormai collaudata. Anche il terzo volume di "Prato com’era", infatti, era andato a ruba. Ecco, l’8 settembre sarà di nuovo in edicola, ristampato per accontentare quanti se lo sono perso. O chi, magari, deve ancora iniziare questo viaggio nella città di ieri.