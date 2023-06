Prato com'era", Terzo Volume di Baldi in Abbinamento Gratuito con La Nazione"

Leonardo Biagiotti

Un Castello dell’Imperatore torrido ma pieno. Sorrisi e quella domanda ricorrente: "Ma dobbiamo proprio aspettare venerdì?". Ormai ci siamo, domani in tutte le edicole il terzo volume "Prato com’era" sarà in abbinamento gratuito con La Nazione, un nuovo regalo ai nostri lettori che così potranno leggere le storie di Roberto Baldi, illustrate dalle foto dell’archivio Ranfagni, anche sotto l’ombrellone. E c’è da scommettere che anche stavolta, come per i primi due volumi, saranno in tanti a farlo, come tanti, centinaia, erano ieri i cittadini che hanno partecipato alla nostra presentazione nella cornice del Castello, sfidando il primo caldo africano dell’estate. E’ stato bello ritrovarsi ancora insieme.