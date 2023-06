"Prato com’era" si svela in Castello Viaggio nel tempo tra foto e parole

Una piccola magia, ogni volta. Un viaggio nel tempo, pagina dopo pagina: gli articoli di Roberto Baldi, storico collaboratore de La Nazione, e le fotografie

dell’archivio Ranfagni sono state la chiave per aprire una porta sul tempo. Ne sono uscite cartoline di molti ieri fa, scatti intrisi di polverosa poesia e di una bellezza inscalfibile. Tutto questo è "Prato com’era", il libro che racconta la storia della città e i suoi protagonisti. E ora arrivato al volume numero tre: il libro sarà presentato oggi, alle ore 18, nella cornice suggestiva del Castello dell’Imperatore in un evento promosso da La Nazione e aperto a tutti, fino a esaurimento posti. A conclusione, ci sarà anche un buffet offerto dalla famiglia Signorini di Conad. La data da segnare sul calendario è poi quella di venerdì: quel giorno, il 23 giugno, il libro arriverà infatti in edicola, in abbinamento a La Nazione e gratuito per i lettori. Questo terzo volume, lo ricordiamo, è stato reso possibile grazie al sostegno degli sponsor Publiacqua e concessionaria Palmucci, nome storico nel mondo economico pratese e all’importante lavoro svolto da Speed, la concessionaria di pubblicità del nostro gruppo editoriale.

La formula è quella collaudata e che in tantissimi avete dimostrato di apprezzare, visto il successo dei volumi precedenti. "Prato com’era" raccoglie infatti gli ultimi articoli di Roberto Baldi, pubblicati da gennaio sulle pagine del nostro quotidiano, e le foto dell’archivio Ranfagni. Il consiglio, per i lettori interessati, è proprio quello di prenotare "Prato com’era" dal proprio edicolante di fiducia, per non rischiare di rimanere senza.

Sfogliare "Prato com’era" significa specchiarsi un po’ nel passato. Un pizzico di nostalgia, di certo tanta curiosità per le generazioni che quella città l’hanno vissuta solo attraverso i racconti dei nonni. In particolare Baldi, questa volta, ha fermato la sua penna nel "tempo senza tempo". Nel tempo libero dei pratesi, insomma. Quello dell’ozio. Quello delle vacanze in Versilia, con fotografie che sanno di salso e pomeriggi lunghissimi. Il mare come orizzonte, e un po’ più in là serate da riempire d’avventure e nuove conquiste. C’è la città che lavora, in questo libro, ma anche la città che sapeva divertirsi, che si galvanizzava su due e quattro ruote. Il terzo libro di "Prato com’era" è anche un tuffo fresco e scanzonato nelle feste, le riviste del Buzzi e del Gam. Nello spirito tutto pratese del prendere in giro e prendersi in giro.

Testi e foto raccontano poi la città della solidarietà, con il lavoro prezioso che da anni svolgono i club service cittadini. Tanti ingredienti, tante sfumature per un ritratto che non vuole essere solo di nostalgia. Vuole parlare alla città di oggi e riflettere su quella di domani. Si ripete così la formula di successo che ha portato a regalare i primi due libri con La Nazione tra settembre 2022 e gennaio 2023. Due volumi che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

La realizzazione del terzo libro, lo ribadiamo, è stata resa possibile grazie al sostegno di Publiacqua e della concessionaria Palmucci. Il primo volume era stato invece realizzato grazie al contributo di Confindustria Toscana Nord (accanto a La Nazione anche nella ristampa dello stesso), mentre il secondo libro aveva visto la luce grazie al sostegno di Publiacqua e Consiag Holding. Tutti e tre i libri godono del patrocinio del Comune di Prato.

Insomma, ci siamo. Oggi il sipario si alza sul terzo volume, nella presentazione-evento al Castello, e venerdì "Prato com’era" sarà in edicola con il nostro giornale. Un regalo, anche questa volta. E un omaggio alla nostra città, alla sua storia, alla sua gente.

re. po.