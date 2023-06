"Prato com’era" Presentazione al Castello

È la settimana di "Prato com’era". Mercoledì è in programma la presentazione del terzo volume, dalle 18 al Castello dell’Imperatore, mentre venerdì mattina, 23 giugno, il volume verrà distribuito gratuitamente in tutte le edicole in abbinamento con il nostro giornale. Il nuovo libro ripercorre la storia di Prato, dal rapporto con il suo fiume alle feste, dalla Chiesa ai club service impegnati nella solidarietà fino alla nuova vocazione verde, attraverso le storie raccontate da Roberto Baldi e illustrate dalle immagini dell’archivio Ranfagni. Mercoledì al Castello l’appuntamento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, mentre è consigliabile prenotare già la propria copia in edicola.