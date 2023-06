Prato com'era", Leonardo Biagiotti incontra grande successo!"

Leonardo Biagiotti

Che successo. Il Castello pieno di mercoledì sera aveva fatto ben sperare, ma la risposta dei lettori all’uscita del terzo volume "Prato com’era" è stata superiore alle aspettative. Addirittura c’è chi ha chiamato in redazione per sapere come poteva fare ad avere anche i primi due volumi, esauriti in prima edizione e nelle rispettive ristampe. Non sono mancate telefonate dalla Versilia, dove molti pratesi sono già in vacanza: "Come posso fare ad averlo qui?". Un segnale inequivocabile del grande successo, ancora una volta, delle storie firmate da Roberto Baldi e illustrate dalle foto dell’archivio Ranfagni. A questo punto resta da dire solo una parola: grazie.