"Prato com’era" La presentazione al Castello

Prato sarà protagonista dell’Arcobaleno d’Estate, la festa promossa dal 19 al 24 giugno dalla Regione in collaborazione con Qn - La Nazione, con la presentazione, domani al Castello dell’Imperatore (dalle 18), del terzo volume di "Prato com’era", il libro che racconta la città del passato attraverso le parole di Roberto Baldi e le suggestive foto dell’archivio Ranfagni. Un tuffo affascinante nella città di ieri, per riflettere su quella di oggi e guardare, perché no, a quella di domani, a quella che immaginiamo. Articoli e fotografie, pagine emozionanti che ritraggono la città che qualcuno ha sentito magari solo dai racconti dei nonni. Ricordiamo che il volume verrà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione, in tutte le edicole, il 23 giugno.