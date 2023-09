"Prato com’era" fa centro Le copie andate a ruba

Ancora un successo. La ristampa del terzo volume di "Prato com’era", distribuito ieri gratuitamente assieme a La Nazione, è andata letteralmente a ruba. Le edicole, almeno quelle del centro, erano state contattate nei giorni scorsi dai clienti che avevano mancato l’uscita della copia lo scorso 23 giugno. Insomma, si capiva che c’era una gran voglia di assicurarsi il libro che è anche un omaggio alla storia della città. E già in tarda mattinata, infatti, i volumi erano stati esauriti, tanto che qualcuno è rimasto nuovamente a bocca asciutta. "Ho dato via tutte le copie che avevo con me – ha raccontato da Piazza del Duomo l’edicolante Tiziano Massara - Mi aspettavo che sarebbe andata molto bene anche in questa occasione. D’altronde, le persone si sono affezionate a quest’iniziativa, visto che si parla della storia della città".

La ristampa di questo terzo volume, lo ricordiamo, è stata resa possibile grazie al sostegno di Publiacqua, concessionaria Palmucci e Montebianco Costruzioni. Il volume, attraverso i testi di Roberto Baldi, collaboratore de La Nazione, e le fotografie dell’archivio Ranfagni, racconta in particolare la Prato che sapeva e sa divertirsi, che si esaltava su due e quattro ruote, quella legata ai successi passati del Prato e quella che si prende un momento di pausa per andare a fare sport o magari a camminare fra le bellezze verdi del territorio e il fiume.

Riflettori puntati anche sul rapporto con la Versilia, le feste, le riviste del Buzzi e del Gam e tanto altro ancora. "Ai cittadini è piaciuto molto questo terzo volume e lo si era già capito dopo la prima uscita - le parole di Eleonora Santini dell’omonima edicola ubicata in via Ser Lapo Mazzei – La conferma è arrivata dalle 100 copie per la ristampa che avevo a disposizione e che ho finito piuttosto velocemente. E’ impressionante l’entusiasmo che questi libri hanno generato e non a caso qualche cliente mi ha già chiesto se è previsto un quarto volume".

Spostandoci all’edicola di piazza San Francesco, la musica non cambia. "C’è anche chi mi ha chiesto la ristampa dei primi due volumi – la testimonianza di Alessio Pollastri – Magari qualcuno che ha scoperto in ritardo l’iniziativa, ma che adesso si è appassionato".

Francesco Bocchini