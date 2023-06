"Prato com’era": ecco il terzo libro

Conto alla rovescia per l’inizio dell’Arcobaleno d’Estate, la festa promossa dal 19 al 24 giugno dalla Regione in collaborazione con Qn - La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle categorie economiche. Prato sarà protagonista del cartellone con la presentazione, mercoledì 21 giugno al Castello dell’Imperatore (dalle 18), del terzo volume "Prato com’era" che racconta la città del passato attraverso le parole di Roberto Baldi, storico collaboratore del quotidiano e le bellissime e affascinanti foto dell’archivio Ranfagni. Il volume verrà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione, in tutte le edicole, il 23 giugno. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo di Confindustria Toscana Nord, che ha sostenuto interamente la pubblicazione del primo libro e della ristampa, Publiacqua e Consiag Holding, che invece hanno finanziato la realizzazione del secondo volume mentre il terzo è stato realizzato con il contributo di Palmucci e Publiacqua. Il Comune ha concesso il patrocinio per ognuno dei libri in uscita. Un contributo decisivo, quello dei nostri partner, per poter regalare ai lettori de La Nazione un piccolo pezzo di storia della città.