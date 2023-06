"Prato com’era" Ecco il regalo per i lettori

Leonardo Biagiotti

Ci siamo. Oggi insieme al giornale trovate il terzo volume "Prato com’era" che racconta altre storie della nostra città con la penna di Roberto Baldi e le foto dell’archivio Ranfagni. Un volume sostenuto da Publiacqua e concessionaria Palmucci che ha ricevuto, come gli altri due, il patrocinio del Comune. Dopo l’appuntamento con i lettori al Castello dell’Imperatore per la presentazione, una serata bellissima e partecipata, oggi "l’incontro" è invece in edicola, dove il libro viene distribuito in abbinamento gratuito con il giornale. Un regalo per la città, un modo per riscoprire le nostre radici. Un contributo per aiutare a capire dove possiamo andare. Buona lettura.