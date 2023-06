"Prato com’era" e una settimana ricca di eventi

Conto alla rovescia per l’inizio dell’Arcobaleno d’Estate, la festa promossa dal 19 al 24 giugno dalla Regione in collaborazione con Qn - La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle categorie economiche. Prato sarà protagonista del cartellone con la presentazione, il 21 giugno al Castello dell’Imperatore (dalle 18), del terzo volume "Prato com’era" che racconta la città del passato attraverso le parole di Roberto Baldi e le foto dell’archivio Ranfagni. Il volume verrà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione, in tutte le edicole, il 23 giugno. Da segnare in agenda anche il 22 giugno: Irene Grandi si esibirà in concerto a Viareggio.