"Prato com'era: dono ai lettori in occasione della festa della città"

"Prato com’era" (volume tre) torna in edicola. L’8 settembre, giorno della festa della città, il libro che racconta la storia di Prato sarà nuovamente in abbinamento gratuito con La Nazione. La ristampa del terzo volume è stata resa possibile grazie al prezioso sostegno di Publiacqua, concessionaria Palmucci e Montebianco Costruzioni. "Prato com’era", lo ricordiamo, raccoglie gli articoli dell’omonima rubrica usciti sulle pagine del nostro giornale in questi ultimi mesi. Un viaggio nella città di ieri raccontato dalla penna di Roberto Baldi, storico collaboratore de La Nazione, e illustrato dalle immagini concesse dallo studio Ranfagni. Un’accoppiata di successo, una formula consolidata e vincente, considerando che tutti e tre i volumi regalati con La Nazione hanno fatto il tutto esaurito.

Il terzo libro approfondisce in particolare il rapporto fra la città e il tempo libero. Dentro ci trovano spazio quei giorni lunghi di estati che, oggi, sembravano infinite. Il mare della Versilia alle spalle, davanti serate da riempire d’avventure, chiacchiere e su, una giratina ancora.

Racconta la Prato che sapeva e sa divertirsi, questo terzo volume, la Prato che si prendeva una pausa dal lavoro e che si galvanizzava su due e quattro ruote. C’è spazio per lo sport, nel libro, ma anche per l’anima contemplativa della città, con la natura e il fiume a fare da scenografie a foto che hanno la magia delle vecchie cartoline. E allora è facile che la nostalgia morda chi certi tempi li ha vissuti, mentre nei più giovani la curisità diventa la molla per un viaggio nuovo, ché certi aneddoti erano solo nei racconti dei nonni durante i pranzi della domenica.

Il terzo libro di "Prato com’era" racconta le feste, le riviste del Buzzi e del Gam, ma anche il lavoro che da anni svolgono i club service cittadini, una grande macchina di solidarietà che tanto ha fatto e tanto fa per la città. La ristampa del libro sarà regalata nel giorno più caro ai pratesi: l’8 settembre.