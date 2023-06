"Prato com’era": attesa e festa La storia della città è da sfogliare Domani il libro arriva in edicola

Risate, ricordi, uno sguardo alla Prato che è stata, tanti aneddoti e in chiusura un tributo, denso d’emozione, a Francesco Nuti. In centinaia, ieri, hanno partecipato alla presentazione del terzo volume di "Prato com’era", il libro scritto dallo storico collaboratore de La Nazione, Roberto Baldi, e illustrato con le foto dell’archivio Ranfagni. Un’iniziativa de La Nazione che, per la pubblicazione di questo terzo libro, ha potuto contare sulla collaborazione di Publiacqua e della concessionaria Palmucci. Il terzo volume di "Prato com’era" sarà disponibile nelle edicole domani in regalo con il giornale.

"Questo è il terzo volume di un’ottima intuizione della redazione de La Nazione e ho il sospetto che non finirà qui – ha detto il sindaco Matteo Biffoni – In questo libro c’è tanto sport, associazionismo, il mondo della chiesa. Argomenti tratteggiati in maniera sapiente da Roberto Baldi. La Prato che fu non tornerà più, ormai è cambiato il contesto intorno a noi e per questo dico che non si tratta di un’operazione nostalgia, ma di un modo per conoscere le proprie radici e di affrontare meglio il futuro".

Presenti all’iniziativa al Castello dell’Imperatore anche coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo terzo volume – patrocinato dal Comune di Prato come i due precedenti – ossia Publiacqua e la concessionaria Palmucci, rappresentati rispettivamente da Chiara Masini e Massimo Palmucci. E un saluto lo ha fatto anche il presidente del Prato Stefano Commini, rassicurando sulla voglia di far tornare grande la squadra. A chiudere l’evento è stato invece un amico d’infanzia di Francesco Nuti, Lamberto Muggiani, uno dei fondatori delle Pagliette del Buzzi, che ha letto una delle pagine del libro dedicate proprio a Nuti attraverso la Rivista del Buzzi e il Gam. Guglielmo Vezzosi, responsabile delle iniziative speciali per de La Nazione, ha portato al pubblico i saluti di Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, e di Luigi Caroppo, vicedirettore de La Nazione.

Nell’affascinante location del Castello dell’Imperatore, l’autore Roberto Baldi ha intrattenuto i tanti partecipanti con una serie di racconti legati alla Prato impegnata nel lavoro quotidiano. La Prato che si è rimboccata la maniche e che "da borgo" è cresciuta fino a diventare la realtà complessa di oggi. Non solo, nel libro si parla anche della città che si godeva il tempo libero. "Era un divertirsi comunque molto semplice – le parole di Baldi – Dopo questo periodo di ascesa ne abbiamo vissuto uno di caduta, che ha coinvolto tutta Italia, ma Prato in particolare. In quel momento avevamo di fronte una città impaurita, che tuttavia ha trovato la forza di rialzarsi grazie nuovamente all’impegno e soprattutto alla collaborazione fra le varie realtà. Una collaborazione che non dovrebbe mancare nemmeno ai giorni d’oggi".

Il riferimento – fra l’altro – va ai destini dell’amato Prato, al quale è dedicato un capitolo nel terzo volume. Come si parla di un gigante dello sport come Jury Chechi o ancora dei campioni delle due e quattro ruote, Nanni Galli e Enzo Coppini. Si passa poi attraverso le escursioni sui monti, l’atmosfera delle Pavoniere, le riviste del Buzzi, in una serie di cartoline in bianco nero che diventano chiavi per i ricordi. Adesso non resta che aspettare domani per leggere tutto.

Francesco Bocchini