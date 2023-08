Prato, che spettacolo settembre Il Festival è ai blocchi di partenza

Conto alla rovescia per il festival Prato è spettacolo, che dal 31 agosto porterà nel cuore della città tanta musica, ma anche mostre, incontri, iniziative per i bambini e naturalmente i grandi appuntamenti legati alla tradizione con la festa della città, l’8 settembre. Tutte le più importanti istituzioni culturali collaborano o sono in qualche modo presenti nel cartellone, pensato per andare incontro a diversi tipi di pubblico. Vale la pena ricordare gli appuntamenti: per i grandi concerti live organizzati da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune ci sono ancora biglietti disponibili su Ticketone, solo la serata con Giorgio Panariello e Marco Masini è quasi sold out.

I primi a calcare il palco del festival saranno gli Articolo 31, che si esibiranno appunto giovedì 31 agosto alle 21. Il giorno dopo toccherà a Bugo e Daniele Silvestri alternarsi in piazza del Duomo a partire dalle 20.30: due concerti pagando un unico ingresso. Sabato 2 settembre, alle 21, la scena se la prenderanno Giorgio Panariello e Marco Masini, che si sfideranno a suon di battute e canzoni. Il 3 settembre protagonista sarà il gruppo inglese degli Editors, con le canzoni tratte dal loro settimo album, Ebm. Il 4 settembre sarà il turno di Edoardo Bennato, che salirà sul palco alle 21.

Appuntamento con la tradizione martedì 5 settembre: l’atteso concerto a ingresso libero della Camerata che nella splendida cornice di piazza Duomo eseguirà l’Ouverture dal Flauto magico di Mozart e la Quinta Sinfonia di Beethoven, due tra le partiture più note del repertorio sinfonico. Dopo il corteggio e le più importante delle ostensioni della Sacra Cintola, i grandi ospiti del Festival si sposteranno a Villa Guicciardini di Cantagallo: il 12 settembre sul palco Alan Sorrenti e la sua "Band Exotica" per un concerto a sostegno del progetto di costruzione del Borgo TuttoèVita, e il 13 settembre Umberto Tozzi con il suo tour "Gloria forever".

Prato è spettacolo non sono solo i grandi concerti live: a Il Garibaldi Milleventi, che sarà un po’ il quartier generale del festival – resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 23 per informazioni e vendita dei biglietti, anche la sera stessa degli eventi – dal 1° al 13 settembre si potranno visitare dalle 16 alle 23 le mostre fotografiche di Sam Emerson (Living the dream) e di Antonio Viscido (FrontOnBack:Stage), scatti memorabili che raccontano la musica, i grandi concerti negli States e nel nostro Paese. Sempre a Il Garibaldi dal 1° al 4 settembre alle 18 ci sarà Soundmovie, una rassegna cinematografica a tema musicale. Come nelle passate edizioni dal 1° al 3 settembre ci saranno i Dj set esclusivi sulla terrazza di Palazzo Pretorio con visita al museo e aperitivo con buffet (biglietti su Ticketone). Fra le novità di quest’anno (1, 3 e 4 settembre) tre concerti alla fermata dei bus di piazza Lippi: Banda Larga, Margò Acoustic Duo e Interpla, dalle 19 ingresso libero.

Per i bambini da segnalare il 9 settembre – alle 17.30, Ridotto del Politeama – Avanguardie, un ciclo di laboratori–spettacolo intorno alla figura di Gianni Rodari, Il 9 e il 10 settembre tornerà Progetto Zero: dalle 19 nel piazzale del Serraglio spazio agli artisti emergenti del territorio. Infine, a proposito di ritorni, sempre il 9 settembre alle 21 all’Anfiteatro di Santa Lucia di scena i Porto Flamingo: la band pratese, dopo quasi 400 concerti in giro per l’Italia e sei anni di silenzio, si riunisce per un concerto in data unica, un’occasione per salutare la città.