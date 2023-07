Prato, Carabinieri beffano ladro e truffatore in spiaggia e supermercato

Scacco matto al ladro in spiaggia. I carabinieri di Viareggio su segnalazione arrivata al 112, venerdì mattina hanno rintracciato e controllato, nei pressi di uno stabilimento balneare, un cittadino italiano di 25 anni, residente a Prato, con precedenti. Il 25enne è stato trovato in possesso di alcuni effetti personali e di un telefono cellulare risultati rubati poco prima in spiaggia ai danni di un turista originario di Genova. Il soggetto è stato condotto in caserma e dichiarato in stato d’arresto. Ieri, dopo l’udienza di convalida presso il Tribunale di Lucca, il giovane è stato rimesso in libertà con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione tutti i giorni presso i Carabinieri di Prato.

Sempre i carabinieri, ma questa volta della della Sezione Radiomobile della Compagnia di Prato, hanno denunciato un cittadino peruviano di 40 anni, residente a Firenze, pluripregiudicato e con precedenti, per tentato furto. L’uomo, entrato in un supermercato Coop della città, ha nascosto due spazzolini elettrici, del valore complessivo di 50 euro circa, all’interno di una borsa che portava a tracolla e che a sua volta conteneva una borsa artigianale schermata: uno stratagemma per sfuggire al sistema antitaccheggio presente sui prodotti. In questo modo il peruviano è riuscito a superare le casse senza pagare i due spazzolini elettrici. Ma l’uomo non è sfuggito alla vigilanza, che ha allertato i Carabinieri. Il 40enne è così fermato dai militari intervenuti al supermercato e che hanno recuperato la refurtiva restituendola al responsabile del supermercato. Al peruviano è stata sequestrata la borsa schermata.