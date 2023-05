Prato capitale del volley I campioni di domani sono pronti a sfidarsi per lo scudetto under 15

Si assegnerà a Prato lo scudetto di pallavolo giovanile, categoria Under 15. La nostra provincia è stata individuata dalla federazione nazionale di volley per ospitare da martedì 16 a domenica 21 maggio le partite fra le migliori formazioni d’Italia di categoria, fino ad arrivare all’assegnazione dello scudetto. In totale a giocarsi il titolo saranno 28 squadre, fra cui i portacolori della provincia laniera: il Volley Prato. Per il territorio sarà una vera e propria festa dello sport, dove è preannunciata la presenza di centinaia di famiglie da tutta Italia. Come detto, sarà un torneo diffuso, perché si giocherà su cinque impianti, dislocati fra Prato città e Montemurlo. Il campo principale, che ospiterà anche la finalissima, sarà quello del PalaKobilica a Maliseti. Poi ci saranno il palazzetto di Oste Anna Frank, la palestra di San Paolo, quella del Buzzi in viale della Repubblica, e il Gramsci Keynes. Nel caso dovessero insorgere problemi, allora c’è anche un campo di riserva: la palestra Le Fonti in via Righi.

"Il nostro è un territorio ricco di praticanti di questo sport, sia in campo maschile che femminile – commenta il vicesindaco Simone Faggi -. Quando si è presentata l’occasione di ospitare un evento di questa portata abbiamo visto subito che c’era un comitato organizzatore all’altezza dell’impegno e le giuste sinergie, grazie al Comune di Montemurlo, per farcene carico". Le sfide si suddivideranno in due momenti di gioco. Il primo è quello della fase di qualificazione, a cui parteciperanno 16 formazioni con un ranking più basso. Di queste, suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, solo le prime di ogni raggruppamento passeranno alla fase finale. Qui subentreranno le altre dodici formazioni con ranking più alto, fra cui il Volley Prato. La truppa del presidente Giovanni Giuntoli inizierà a giocare dal pomeriggio di giovedì 18 maggio (la palestra individuata per i baby lanieri è il Gramsci Keynes), sfidando in serie Sloga Tabor (Friuli Venezia Giulia), You Energy Volley (Emilia Romagna), e una qualificata dalla fase a gironi a eliminazione. Le vincenti dei gruppi approderanno in semifinale, e poi alle 13 di domenica 21 maggio ci sarà la finalissima.

"Voglio ringraziare le istituzioni, Comune e Provincia di Prato e Comune di Montemurlo, per il loro fondamentale contributo – dice Claudia Frascati, presidente della Fipav di Firenze -. Un ringraziamento va però anche ai dirigenti scolastici che hanno collaborato per garantirci l’utilizzo delle loro palestre". Soddisfazione viene espressa anche da Gianmarco Modi, presidente del comitato regionale toscano. "Siamo felici di ospitare queste finali sul nostro territorio regionale – conclude -. Sarà una settimana di grande spettacolo e sarà anche l’occasione per iniziare ad assaporare il prossimo campionato europeo di pallavolo che si disputerà in Italia, Macedonia del Nord, Bulgaria ed Israele. La Federazione, infatti, per promuovere la prossima rassegna iridata ha organizzato ‘Volley on Tour’ con un van che farà tappa con la coppa d’Europa a Prato il 21 maggio al palazzetto di Maliseti".

Stefano De Biase