Calcio giovanile: Paperino San Giorgio modello antirazzista

Prato, 18 giugno 2023 – Serata di festa al PalaTerme di Montecatini per tutto il calcio italiano di base. Sono stati assegnati i “Grassroots Awards 2022/23” che hanno premiato i migliori progetti e le migliori iniziative, nonché i club ed i singoli individui che si sono particolarmente distinti su tutto il territorio nazionale per la loro attività nell’ambito del calcio giovanile. Fra questi anche un tecnico del Paperino San Giorgio, Andrea Bonfiglio.

Vincitore nella categoria “Grassroots Leader”, l’allenatore pratese è stato premiato con questa motivazione: “Oltre alle riconosciute qualità di formatore e tecnico, Bonfiglio si è distinto in campo sociale, promuovendo azioni di lotta al razzismo e alle discriminazioni, come esempio positivo verso i minori e verso gli adulti. Nel corso della sua carriera, si è fatto promotore di una serie di iniziative legate al mondo dell’inclusione, del rispetto, dell’integrazione. Tra le tante, ricordiamo ‘No Racism Lab – Laboratorio antirazzismo’, ‘Un calcio al bullismo’, ‘Social Board’, ‘Progetto biblioteca sportiva’”.

A consegnare il premio il coordinatore regionale Figc della Toscana, Enrico Gabbrielli. A intervenire durante la cerimonia di premiazione anche il presidente del Settore giovanile e scolastico della Figc, Vito Tisci, il quale ha sottolineato come “in queste occasioni emergono i veri valori dello sport”.

“Siamo particolarmente contenti di assegnare i ‘Grassroots Awards’ – ha aggiunto il segretario generale del Settore giovanile e scolastico, Vito Di Gioia – per dare la misura del grande lavoro svolto in ogni regione d’Italia”. “Bisogna partire da questo presupposto: non tutti i ragazzi che giocano a calcio diventeranno poi dei professionisti – ha sottolineato Bonfiglio nel proprio intervento – ma tutti diventeranno degli adulti inseriti nella società civile. Attraverso il gioco, pertanto, le iniziative a sfondo sociale che promuovo col supporto attivo del Paperino San Giorgio mirano a fornire degli input positivi a livello educativo”. Per lui si tratta del secondo riconoscimento stagionale dopo il prestigioso Premio Mondonico ricevuto a Roma lo scorso aprile.