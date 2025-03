Prato batte la Carrarese e può fuggire

Nel più classico dei testa-coda disputato a Carrara, la Pallamano Prato rispetta il pronostico e conquista altri due punti utili a consolidare il proprio primato. L’anticipo infrasettimanale della terza giornata di ritorno del campionato di serie B maschile, si è concluso con un netto 43-30 a favore della squadra allenata da Provvedi che ha potuto far girare i suoi elementi, dando così minutaggio a tutta la rosa. Va evidenziata l’ottima prova dei due giovani Lucarini (anno 2008) e Nieri (2006). Questo il tabellino della Pallamano Prato contro la Carrarese: Nieri 6, Aragona 8, Scrivo 4. Lucarini 8, Panzani 2, Moretti 2. Diagne 2, Pukri 5, Pozzi 4, Colò, Dovichi, Perinaska, Colò, Mocellin 2, Lo Re, Grassi. La Pallamano Prato, in attesa che venga completata la terza di ritorno, è salita a 22 punti. Primo inseguitore l’Olimpic Massa Marittima con 16, ma i grossetani giocheranno in casa della Medicea Handball Poggio a Caiano (ferma a quota 7) solo il 22 marzo. E l’8 marzo, entrambe scenderanno in campo per la quarta di ritorno così: Follonica-Pallamano Prato e Ginnastica Spezia-Medicea.

Massimiliano Martini