Prato, attivato il progetto "Studio – Pit stop”

Prato, 17 novembre 2023 - Far fronte alle criticità che i ragazzi incontrano a scuola e che possono determinare rallentamenti, ritardi nello studio, se non addirittura interruzioni di varia durata dell’iter scolastico. E' questo l'obiettivo che si è prefissato il comune di Prato quando ha deciso di attivare, in collaborazione con l’Associazione Cieli Aperti APS e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, negli spazi di Officina Giovani e Prisma Lab il progetto “Studio – Pit stop”. Ai giovani verranno garantite attività di sostegno scolastico, volte sia al recupero delle lacune accumulate in specifiche aree disciplinari, sia all’apprendimento del metodo di studio, calibrato sui bisogni individuali, funzionali per una maggiore autonomia nella gestione dei compiti scolastici. Il centro dell’intervento sarà il singolo studente, su cui verrà elaborato un piano personalizzato. Le modalità di realizzazione prevederanno sempre forme di apprendimento attivo che può svilupparsi anche in forma collettiva. Infatti, potranno essere attivati dei gruppi-studio che attraverso la metodologia del cooperative learning, saranno impegnati nel perseguimento di obiettivi di apprendimento comuni. I tutor scolastici sono sia docenti che studenti universitari con esperienza almeno triennale in attività di supporto allo studio con minori e con conoscenza delle materie letterarie, linguistiche o scientifiche. Possono fare richiesta gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Prato. Il servizio è gratuito per chi ha l’ISEE fino a 22 mila euro. Oltre tale soglia, il costo è a carico delle famiglie totalmente e/o in quota parte. Lo spazio studio sarà attivo dal 21 novembre ogni martedì e giovedì in orario 15-19 negli spazi di Officina giovani, e dal 22 novembre ogni mercoledì in orario 15-19 negli spazi di Prisma Lab. Per info e iscrizioni contattare l'Associazione Cieli aperti al numero 0574-607226 oppure mandare una mail all'indirizzo [email protected].