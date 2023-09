Prato, arriva la tappa del Sustainable Tour 2023

Prato, 25 settembre 2023 - Sostenibilità nel mondo dei trasporti e della logistica. Sarà questo l'argomento di cui si parlerà all’interporto della Toscana Centrale, a Prato, durante la tappa del Sustainable Tour 2023, organizzato da evenT in collaborazione con DAF, IVECO, MAN Truck&Bus e Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’incontro dal titolo “Come influiscono digitalizzazione e transizione energetica nel trasporto del terzo millennio” inizierà alle 10 di giovedì 28 settembre. «La scelta è ricaduta sul polo pratese per l'impegno su scala nazionale per la logistica green, per il lavoro sulla comunità energetica e per gli investimenti in digitalizzazione», spiegano gli organizzatori.

La tavola rotonda sarà moderata dal direttore di Vado e Torno, Maurizio Cervetto, e dal direttore di Trasportare Oggi in Europa, Luca Barassi. Il professor Paolo Volta, coordinatore didattico di evenT, introdurrà il dibattito, partendo dall’analisi dei macro-trend del trasporto, con lo sguardo rivolto al futuro. Tanti i relatori che interverranno, a partire da Antonio Napolitano, ad dell’interporto della Toscana Centrale; Nicola Ciolini, ad di Estra; Fabio Niccolai, direttore generale di Estracom; Benedetta Squittieri, assessore al bilancio, sviluppo economico, innovazione e agenda digitale, personale del comune di Prato; Valerio Vanacore, responsabile Trazioni Alternative, IVECO Mercato Italia. La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento posti. Info e registrazioni al seguente link: https://www.eventforma.com/sut/prato.