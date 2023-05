Prato, apparecchiature da gioco clandestine sequestrate in zona Macrolotto

Prato, 23 maggio 2023 - Undici computer collegati a piattaforme di gioco clandestine e due apparecchi da intrattenimenti di video lotteria. E' questo quanto rinvenuto dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Prato all'interno di un locale in zona Macrolotto riconvertito a casa da gioco on-line. L'intervento da parte dei “Baschi Verdi”, arrivato dopo i monitoraggi delle frequentazioni del locale e i servizi di osservazione, ha portato al sequestro di tutta la strumentazione illegale, sottoposta a perizia da parte di tecnici qualificati della SOGEI S.p.A. al fine di acquisire ogni ulteriore elemento utile alle attività investigative. Sono state inoltre comminate sanzioni pecuniarie al gestore per 130.000 euro.

L'apparecchiatura rinvenuta

Sono stati rinvenuti 11 pc adibiti a postazione-utente e un server utilizzato per permettere ai clienti l’accesso abusivo, in totale anonimato, a siti non rientranti tra quelli monitorati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che permettono di effettuare scommesse e partecipare a giochi d’azzardo on-line, quali “Roulette, Black Jack e Baccarat”. Nell’ambito dei controlli sono stati trovati anche due apparecchi da intrattenimenti di video lotteria (cosiddetti VLT), in quanto non conformi al TULPS, poiché scollegati dalla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che consente la contabilizzazione delle giocate.

Francesco Bocchini