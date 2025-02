Prato ama Pedibus: un successo la campagna di Legambiente

Un successo nonostante la pioggia per l’iniziativa PratoLovePedibus, promossa da Legambiente con le scuole e il Comune, per promuovere la mobilità sostenibile, a cominciare dalle famiglie. Nell’occasione, sono nate nuove linee per arrivare a piedi in classe, oltre alle dieci che già erano attive. L’istituto Iva Pacetti ha esteso l’invito a partecipare a tutti i propri plessi e l’adesione è stata entusiastica. Oltre alle Dalla Chiesa e alle Santa Gonda, che già contano tre linee, molti nuovi partecipanti anche tra i bambini della scuola dell’infanzia, ma anche gruppi di insegnanti che hanno scelto di dare il buon esempio, andando a scuola insieme a piedi.

Alle De André hanno organizzato un monitoraggio, sotto forma di gioco, sulle abitudini di mobilità casa-scuola che dura un’intera settimana e che si ripete una volta al mese, un’attività di sensibilizzazione che sta dando i suoi frutti visto che da una le linee pedibus sono passate a tre nel giro di pochi giorni. Molto attive anche le scuole nella zona sud, con l’istituto Castellani che conta linee molto partecipate sia per la primaria Bruni che per la primaria Manzi. Sul fronte nord, in primis le Meucci e le Calvino, che ogni giorno mobilitano numeri sempre più consistenti di bambini.

All’iniziativa hanno aderito anche scuole che, per adesso, non hanno ancora delle linee pedibus ufficiali ma che a breve potrebbero decidere di attivarne: le Iqbal, le Don Milani, le Lippi e le Ciliani. "La pioggia non ha fermato i pedibus – il commento di Elena Canna, che promuove il progetto per Legambiente –, anzi ha dimostrato che proprio nei giorni di maltempo, quando il traffico è più congestionato, spostarsi a piedi è la scelta migliore, tanto più se si considera che più dell’80 per cento degli scolari abita a meno di un quarto d’ora a piedi dalla scuola".