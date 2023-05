Prato all'ultimo posto per numero di cittadini che si sono trasferiti all'estero

Prato, 3 maggio 2023 - Prato è all'ultimo posto a livello di cittadini che hanno deciso di lasciare casa e di trasferirsi all'estero. Lo dicono i dati più recenti riportati da Will Media e forniti dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (Aire), risalenti all'anno 2021. Anno fino al quale gli italiani iscritti all'Anagrafe erano 5,8 milioni. La quota della popolazione che saluta l'Italia per cambiare Paese - secondo quanto emerge dalle statistiche - varia a seconda della provincia di provenienza. E la nostra, come detto, è quella con la quota più bassa assieme a Lodi, con 28 emigranti ogni 1000 abitanti. Seguono altre due province toscane come Grosseto e Siena, oltre a Monza-Brianza con 36 ogni 1000 abitanti e Viterbo con 37 ogni 1000 abitanti.

Le tendenze in Italia

Pochissime, insomma, le fughe di cervelli pratesi all'estero. Evidentemente si preferisce spostarsi restando in Italia. Ma le statistiche, apparentemente, potrebbero lasciare pensare anche che il nostro sia territorio che offre lavoro e possibili opportunità ai giovani e meno giovani. Per quanto concerne le le tendenze italiane, rispetto al 2019, l'aumento più marcato è stato registrato nella città di Bologna (+26,3% nel 2023), Venezia (+23,1%), Firenze (+20,4%), Milano (+18%), e Torino (+17,8%). I balzi minori si registrano dove già le percentuali erano elevate, specialmente al Sud (Reggio Calabria e Messina). A questo proposito, nonostante negli ultimi anni l'aumento delle fughe all'estero abbia riguardato maggiormente le province lombarde, venete ed emiliane, l'impatto più significativo delle uscite rispetto alla popolazione rimane concentrato al Sud.