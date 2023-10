Prato, alla guida con documenti falsi e ketamina in auto: denunciato

Prato, 9 ottobre 2023 - Girava in auto con ketamina e documenti falsi. Venerdì sera, durante un controllo stradale della Polizia municipale in via Capponi, è stato denunciato un uomo di origine cinese, fermato mentre era alla guida di una Mercedes, con all'interno della vettura tre suoi connazionali. Gli occupanti del veicolo da subito si sono mostrati nervosi, confermando i sospetti degli agenti, che nutrivano dubbi sulla genuinità dei documenti del conducente, rivelatisi infatti poi falsi da un controllo più approfondito. A quel punto il controllo è stato esteso a tutti gli occupanti del veicolo e successivamente anche all'abitacolo, permettendo di rinvenire della ketamina.

Tutti e quattro i soggetti sono risultati positivi al controllo dei precedenti per reati di vario genere. Al termine del controllo, per il conducente è scattata la denuncia a piede libero per produzione e uso di atti falsi, mentre uno degli occupanti è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.