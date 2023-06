Prato, al Punto Giovani Europa una giornata per chi cerca lavoro nel sociale

Prato, 14 giugno 2023 - Domanda e offerta di lavoro si incontrano nuovamente al Punto Giovani Europa di Piazza Macelli 4. Lunedì 19 giugno dalle 15 alle 17, è infatti in programma l'evento a ingresso gratuito e aperto a chiunque, dedicato all'ambito del sociale. L'iniziativa, organizzata dall'Informagiovani insieme al Consorzio Coeso e alla rete delle cooperative sociali attive sul territorio pratese quali Cooperativa Pane e Rose, Alice, Convoi, Il Girasole e Intrecci, è rivolta in particolare alle figure educative e sanitarie, e promuove i percorsi di formazione offerti dalle cooperative. Sarà anche un'occasione per i partecipanti per ricevere un orientamento personalizzato sul proprio profilo professionale e/o sul proprio percorso di studi.

Gli interessati potranno presentarsi direttamente al PGE muniti del proprio curriculum vitae. Per fissare il colloquio occorre inviare una mail a [email protected] indicando nell'oggetto: "Adesione focus sul lavoro: le figure del sociale". La mail dovrà riportare: nome, cognome e recapito telefonico. Nei giorni precedenti l'evento verrà inviata una mail agli aderenti con indicato l'orario dell'appuntamento. In alternativa è possibile chiamare il numero 0574.1836741 nei giorni di apertura dell'Informagiovani (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13).