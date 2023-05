Prato, al Pecci inaugura 'Eccentrica'. E' la prima collezione permanente

Prato, 4 maggio 2023 - Per la prima volta nella sua storia ultratrentenne, il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci ha un’ala - l’Ala grande Nio - dedicata in modo permanente alla collezione di 50 opere scelte fra le circa 1.200 acquistate o donate dal 1988 a oggi. Fontana, Boetti, Warhol, Richter, Kounellis, Bonvicini, Schnabel e Fumai, questi alcuni degli artisti presenti nella collezione. Si chiama ‘Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci’ e sarà aperta al pubblico a partire da sabato. “E’ il frutto del lavoro di un anno - racconta Collicelli Cogel, direttore del Pecci - Con questo passaggio si rende giustizia alla storia di un centro come il nostro, che ha sempre dato grande rilevanza all’arte contemporanea italiana. Come mai il nome 'Eccentrica’? Perché il Pecci è stato costantemente una voce fuori dal coro e in questo senso va anche la scelta di ospitare per questa importante tappa la mostra della fotografa Lina Pallotta”.

La mostra fotografica

Già, perché visitando il centro da sabato fino al prossimo 15 ottobre, si potranno ammirare gli scatti di 'Volevi vedermi negli occhi', curata da Michele Bertolino ed Elena Magini, e che consiste in una selezione degli scatti del progetto Porpora, che prende il nome da Porpora Marasciano, attivista trans. Quasi 80 immagini scattate dal 1990 ed esposte come fossero corpi, nelle dimensioni e nel posizionamento, che le vede appoggiarsi e sorreggersi l'una sull'altra. Ripercorrono il balletto di una vita, gli affetti e le cicatrici, annotando i ritmi concitati e i silenzi sospesi. Si tratta della prima mostra personale in un'istituzione pubblica italiana di Pallotta.

I dettagli dell'allestimento

Tornando a 'Eccentrica', il cui display è firmato dallo studio Formafantasma, si articola in quattro sezioni: Il Centro in una stanza, composta da una serie di opere di grandi dimensioni raccolte nel corso degli anni di attività del Pecci, a testimonianza della sperimentazione con vari materiali messa in atto artiste e artisti; Il taglio è una macchina del tempo, che attraverso l'opera di Lucio Fontana, come una macchina del tempo, ci catapulta verso il passato, dal trauma collettivo della Seconda Guerra Mondiale fino alle lotte femministe degli anni Settanta; Italia Novanta, un decennio che è da decifrare non solo attraverso gli avvenimenti di quel periodo ma anche con le opere delle artiste e degli artisti che abitano questa sezione; Futuro Radicale, che accoglie invece opere dell'architettura radicale, un ambito di ricerca collezionato e studiato al Pecci sin dai suoi inizi, un trampolino per lo sviluppo futuro nel mondo digitale dell'istituzione e della sua collezione. Un sistema di illuminazione studiato appositamente, fornito da Flos, rende più leggibili le opere, mentre ad abbellire il percorso ecco i tessuti della Manteco, utilizzati per creare un sistema di pareti. L'allestimento offre inoltre un'area dedicata agli eventi.

Eventi collaterali

In occasione dell'inaugurazione di 'Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci’, il centro organizza tre giorni di eventi dedicati al tema della prima volta, fra conferenze, laboratori, proiezioni, incontri con gli autori, visite guidate, presentazioni. "Per il Pecci si apre una nuova era - afferma Lorenzo Bini Smaghi, presidente della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana -. Riportare al centro del museo la collezione significa restituire valore ad un luogo che intende essere uno spazio aperto alla comunità. Collezione che verrà continuamente arricchita". Entusiasta il sindaco Matteo Biffoni. "E' la prima volta, da quando sono in carica, che il Pecci ha un allestimento permanente. Sono felice che sia stata raggiunta questa tappa. Prato ha il Pecci luccichi perché aiuti la città a luccicare e penso che la strada intrapresa sia quella giusta".

FRANCESCO BOCCHINI