Prato aderisce alla Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani

Oggi si celebra la XVIII Giornata Europea contro la tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea.

Il Comune di Prato ha aderito alla Giornata con lo striscione affisso sul davanzale della Biblioteca Lazzerini, "Prato non tratta, #liberailtuosogno", per condannare le condizioni di sfruttamento e di violazione dei diritti umani che molti uomini e donne sono costretti a subire quotidianamente ormai nell’indifferenza di tanti. "Anche quest’anno confermiamo la nostra adesione e la condivisione dei valori e degli obiettivi che la Giornata propone – dichiara l’assessore alla cittadinanza e immigrazione Simone Mangani – Il Comune di Prato è dentro le reti istituzionali, regionali, nazionali e territoriali, pensate, realizzate e sostenute al fine di accompagnare le vittime della tratta e dello sfruttamento verso un presente e un futuro migliori. È una scelta non frutto di una singola Amministrazione ma ormai patrimonio comune".