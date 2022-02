Prato, accoltellato di notte ai giardini. Dopo un mese trovati i tre assalitori

Articolo : Aggredita e rapinata in centro con il coltello. L’ex assessore: "Ho avuto paura di morire"

Prato, 18 febbraio 2022 - Sono stati individuati dai carabinieri a Prato i presunti autori della violenta aggressione avvenuta la sera del 2 gennaio scorso ai giardini di via Nenni, nel quartiere pratese di San Giusto, in cui un marocchino era stato accoltellato riportando ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Dopo un mese di indagini i militari hanno individuato tre suoi connazionali, di di 43, 30 e 23 anni, che sono stati denunciati per rispondere lesioni personali in concorso e porto abusivo di arma da taglio. Le indagini si sono avvalse delle testimonianze raccolte sul posto e dall'esame delle immagini di videosorveglianza, mentre nessuna collaborazione - spiegano i carabinieri - è giunta dalla vittima che ha sempre negato di conoscere i propri aggressori sostenendo di essere vittima di uno scambio di persona.