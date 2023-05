Prato, abusivi in una villa abbandonata: scatta il blitz delle forze dell'ordine

Prato, 9 maggio 2023 - Blitz in una villa abbandonata a Porta Leone a Prato da parte di un dispositivo interforze formato dai carabinieri, dagli agenti della Questura e da quelli della polizia municipale, con anche le unità cinofile antidroga e la presenza in volo di un elicottero.

Nelle prime ore della mattinata, le forze dell'ordine hanno sgomberato l'edificio, il cui proprietario è morto nel 2020 e che da allora è in stato di abbandono. Edificio che - al momento dell'intervento - era occupato abusivamente da 15 persone, di cui 12 uomini e tre donne, che sono state portate via per essere identificate. I soggetti si sarebbero anche allacciati abusivamente alla linea elettrica e si sarebbero resi protagonisti di furti in quella zona. Non a caso, i residenti si lamentavano da tempo di questa situazione.

Francesco Bocchini