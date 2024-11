Prato, 250 studenti a lezione di sicurezza stradale grazie a Sara Safe Factor

Prato, 22 novembre 2024 - Il format nazionale Sara Safe Factor ha fatto tappa anche a Prato. Dopo l'esperienza del 2019, l'evento di sicurezza e prevenzione stradale, rivolto agli studenti delle scuole superiori, è tornato in città ieri con un appuntamento in Camera di Commercio. Presenti 250 ragazzi di Buzzi, Copernico, Cicognini, Marconi e Keynes. A partecipare al format Aci - Sara, oltre al presidente pratese Federico Mazzoni e al direttore Claudio Bigiarini, anche il questore di Prato, Pasquale Antonio De Lorenzo, l'assessore Cristina Sanzò, il comandante della polizia municipale Marco Maccioni, e la dirigente della sezione di polizia stradale di Prato Fiorella Fornasier. Quest'ultimi, oltre ad avere effettuato formazione ai ragazzi hanno consentito anche la presenza straordinaria del pullman azzurro della polizia stradale.

L'iniziativa ha visto la collaborazione anche dell'ufficio scolastico provinciale, della Cap (che si è occupata dello spostamento in bus degli studenti dalle scuole) e di StilAuto. Durante la giornata i ragazzi hanno ascoltato le testimonianze in termini di guida sicura e prevenzione di Andrea Montermini, ex pilota di Formula 1, e di Emiliano Cantagallo, ciclista. “Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte in Occidente nella fascia fra i 15 e i 25 anni – spiega Mazzoni, presidente di Aci Prato - Organizzare simili giornate di prevenzione e formazione diventa quindi fondamentale per invertire questo trend che purtroppo negli ultimi anni è in crescita. Anche a causa dell'utilizzo dei cellulari alla guida e alla presenza dei mega-schermi nelle automobili”. “Con questa manifestazione si conclude il 2024 dell'educazione stradale portata avanti da Aci Prato che ha raggiunto oltre 3.000 ragazzi del territorio – conclude Bigiarini, direttore di Aci Prato - Un lavoro prezioso portato avanti con la collaborazione di istituzioni e associazioni del territorio”.