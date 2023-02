Pratese nell’inferno del terremoto "Ho scavato con le mani per 5 ore"

"Dopo aver vissuto un’esperienza del genere non si è più la stessa persona di prima. Credo che quanto ho visto mi resterà dentro per sempre". Marco Squilloni, 37 anni di Prato, vigile del fuoco, figlio d’arte, è uno dei 50 top italiani che ha preso parte alla spedizione coordinata dalla Commissione Europea per portare aiuto alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal tremendo terremoto del 6 febbraio che ne ha devastato palazzi, famiglie e identità. Una settimana di lavoro con i colleghi del team Usar, le unità specializzate nel soccorso tra le macerie, fianco a fianco delle popolazioni turche e siriane straziate dal dolore. Una settimana di speranza, affetto, solidarietà con la lacerante consapevolezza che sotto quelle tonnellate di macerie ci fossero ancora corpi straziati di bambini, donne e uomini. Marco Squilloni è stato uno dei 50 vigili del fuoco italiani che ha partecipato all’estenuante staffetta di oltre 5 ore scavando con le mani e con la volontà di ferro che solo la speranza di salvare una vita umana ti può dare. Il sito stabilito era un palazzo di sette piani ad Antiochia, accartocciato sull’asfalto come un foglio di carta. Ore a lavoro senza sosta, alternandosi con i compagni...