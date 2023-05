“A pranzo con il sindaco”, via agli incontri pubblici nei negozi di Prato e provincia

Prato, 2 maggio 2023 - Le difficoltà degli esercizi di vicinato non alimentari, le potenzialità di crescita turistica dei territori. E ancora la Tari, ma non solo. Si parlerà di questi argomenti nella serie di incontri fra i rappresentanti di Confesercenti e i primi cittadini della provincia di Prato, in programma a cominciare da domani (mercoledì 3 maggio), quando alle 13 sarà ospite della Pasticceria Carolei a Seano il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestano. L'iniziativa prende il nome di “A pranzo con il Sindaco” e consiste in un confronto informale utile per mettere in contatto imprenditori, dirigenza territoriale e amministratori pubblici.

Le richieste di Bonfanti e Rosati

“Gli imprenditori del commercio, turismo e dei servizi – affermano Stefano Bonfanti e Ludovica Rosati rispettivamente Presidente povinciale e coordinatrice sindacale dei comuni della provincia – si aspettano risposte concrete per affrontare i prossimi mesi critici per via dei costi energetici che le contingenze internazionali, purtroppo, alimentano. Non solo, però, energia, ma anche rifiuti: il costo da sostenere per le imprese, soprattutto quelle del mondo della somministrazione e del turismo, che diventa un macigno sui bilanci: non c’è corrispondenza tra la reale produzione di rifiuti e la tariffa corrispondente applicata, con aumenti che ogni anno vengono applicati. Chiediamo agli amministratori locali - continuano Bonfanti e Rosati - di farsi carico delle istanze delle imprese, con particolare attenzione al comparto del commercio che necessita azioni mirate, ma non solo: occorre intervenire presso i soggetti erogatori di servizi in società partecipate dagli enti locali, presso Anci, presso il Governo, presso tutte le istituzioni che vanno coinvolte per ripensare ad una tassazione locale più equa. Sono numerosi gli argomenti che necessitano di approfondimenti ed impegno”.