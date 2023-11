Prandelli a La Briglia: "Il territorio è ferito ma si sta rialzando. Prometto di tornare"

"Sono venuto qui dopo aver accolto l’invito del mio amico Danilo Manari. Penso che collaborare sia un dovere di tutti, dinanzi a queste tragedie: ognuno secondo le proprie possibilità. Spero che la mia visita possa sensibilizzare ulteriormente e porre ancora di più l’attenzione su un territorio ferito, ma che si sta rialzando". Lo ha detto Cesare Prandelli, che ieri mattina, ha incontrato a La Briglia gli imprenditori e i cittadini messi a dura prova dall’alluvione per dare loro il proprio sostegno. Il punto di contatto fra l’ex allenatore di Fiorentina e Nazionale e Vaiano è rappresentato da Manari: il medico reggiano, che con il tecnico ha lavorato per oltre un trentennio, è originario di Busana, una frazione del Comune di Ventasso legata alla Briglia dalla figura del poeta e scrittore Giuliano Scabia. E Prandelli è quindi diventato testimonial ideale della raccolta fondi lanciata dal Circolo Spola d’Oro, alla quale è possibile contribuire con un bonifico all’Iban IT70 D0306938144100000001207 (causale "alluvione La Briglia – danni Spola d’Oro", per un conto corrente è intestato all’associazione civile La Bisentina).

"Abbiamo avuto danni per circa 30mila euro – ha ricordato Marco Rosati, presidente del circolo – il nostro è sempre stato un punto di ritrovo per la comunità e lo è ancora. Ci siamo rimessi subito in piedi, ma il lavoro da fare non manca. In tutta la frazione". Dopo essersi concesso per qualche selfie con tifosi ed appassionati di calcio, Prandelli è stato accompagnato a visitare la zona industriale: un viaggio in uno scenario spettrale, dove il fango è ancora ben visibile a dispetto delle tre settimane nel frattempo trascorse e dell’impegno delle tante persone che hanno o stanno spalando. E l’ex-commissario tecnico ha incontrato anche Leonardo Innocenti, titolare della Filati Omega, salito alla ribalta delle cronache nazionali qualche settimana fa per la sua accorata intervista rilasciata al Tg1 in mezzo alla sua fabbrica devastata dall’alluvione.

"Abbiamo avuto danni per milioni, ma siamo ancora in piedi e non ci arrenderemo – ha ribadito – non vogliamo sussidi: alle istituzioni chiediamo solo sgravi contributivi, per permetterci di ripartire al più presto". Prandelli ha lasciato Innocenti con una proposta: individuare un artista capace di trasformare in un’opera d’arte le materie prime non più utilizzabili a causa dell’acqua, per mettere un punto a livello simbolico e far rifiorire normalità e bellezza. E con una promessa. "Tornerò più avanti, quando la situazione si sarà normalizzata – ha concluso – per festeggiare il ritorno alla normalità".

Giovanni Fiorentino