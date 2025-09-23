Pozze grandi come piscine. La colpa è dei tombini : "Sono sporchi e otturati"

Se c’è una certezza è che a Prato e provincia le strade si allagano quando piove. Una banalità, ma una certezza. Basta un temporale di un quarto d’ora perché, ad esempio, i sottopassi (i soliti: questura, Soccorso, ospedale) vengano chiusi con la conseguenza che il traffico va in tilt e perché le vie si trasformino in piscine. Non servono eventi atmosferici "eccezionali" perché la città vada sott’acqua. La stessa situazione si è ripresentata puntualmente ieri: una pioggia e tutto si è bloccato. Inutili girarci intorno: ieri la colpa è stata delle caditoie e dei tombini non puliti a dovere. Eppure sarebbe semplice ma, nel rimpallo delle responsabilità, non si sa mai chi debba provvedere alla pulizia. Publiacqua, a cui spetta la pulizia sotto il livello della strada, ha garantito che gli interventi sui tombini sono stati programmati nei prossimi giorni. La parte a livello strada spetta, invece, ad Alia. Le competenze sono chiare ma gli interventi latitano e ieri ne è stata la riprova. Solo per fare un esempio: quando i vigili del fuoco aprono i tombini per far defluire l’acqua che ha invaso le strade trovano di tutto: fogliame, spazzatura, cartoni che intasano il naturale passaggio dell’acqua. Non c’è da meravigliarsi se viale Galilei si allaga o se in viale della Repubblica si creano pozze grandi come laghi. La pulizia dei tombini dovrebbe essere una priorità visto che la stagione delle piogge si avvicina. Anche questa sarebbe una banalità ma vale la pena ricordarlo.

Se lo chiede un cittadino che abita in viale Borgovalsugana. "Non si sa di chi sia la competenza – spiega – ma la caditoia all’altezza del civico 202 è otturata da giorni. La pioggia ha causato un lago che impedisce il passaggio pedonale, rende impossibile uscire di casa senza farsi il bagno e mette a rischio la circolazione delle auto. Ho dovuto scavare un fossetto per evitare che il livello dell’acqua salisse in quanto il giardino e il resede della casa erano allagati". Una testimonianza come tante altre, purtroppo. A Montemurlo, in via Toti, un cinese a torso nudo ieri si è messo a stasare un tombino pieno di cartoni. Ci sarebbe da dire che le ditte non dovrebbero buttare i cartoni in mezzo alla strada come se fosse una discarica, ma questo è un altro paio di maniche, è una questione di civiltà. Fatto sta che anche via Toti è andata nuovamente sott’acqua.

Il problema è noto e ben chiaro al commissario straordinario di Prato, Claudio Sammartino, che nei giorni scorsi si è messo in contatto con Publiacqua per programmare una serie di interventi urgenti sui tombini. E i primi frutti sono arrivati. Il Comune ha annunciato "una pulizia straordinaria del fosso della Filimortula e, subito dopo, interventi di adeguamento della rete fognaria per mitigare e risolvere i problemi di allagamento in via dei Tini". Speriamo sia solo l’inizio altrimenti sarà meglio tenere le calosce a portata di mano.

Laura Natoli