Potenziare la capacità di risposta

Una rapina, un arsenale in casa e un maxi sequestro di merce contraffatta. Anche ieri la città "nera" non si è fermata confermando la brutta tendenza di questo inizio anno, già caratterizzato da un brutale omicidio e da una lunga serie di spaccate. Casi risolti, grazie alla bravura di procura e forze dell’ordine, ma che confermano la necessità di dotare la città di una capacità di risposta ancora maggiore. Più carabinieri, più poliziotti, più amministrativi in tribunale, più militari. Anche la rapina avvenuta in un’agenzia immobiliare di via Ferrucci purtroppo dice molto della situazione: un uomo entra, esagitato, si avventa contro l’impiegata che era lì a lavorare, la strattona e la manda in ospedale. E tutto per un pc...