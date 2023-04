Posti auto via Tirso-via Liliana Rossi "Fate presto, aspettiamo da 10 anni"

Dopo dieci anni sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio fra via Tirso e via Liliana Rossi. Un’opera chiesta a gran voce dai residenti, in particolar modo dal Comitato vie Tirso-Tagliamento, che nel corso degli anni ha sollecitato ripetutamente l’amministrazione comunale affinché l’opera, frutto nel 2014 di un permesso a costruire in un’altra zona della città in cambio del parcheggio a servizio di Chiesanuova, fosse ultimata.

"Questa area di sosta – spiega Rita Biancalani, portavoce del Comitato – è molto importante per la nostra zona. Nel settembre scorso si sono riaperte le scuole e ogni mattina e pomeriggio via Liliana Rossi è invasa su entrambe le carreggiate da auto, mentre assistiamo a numerosi attraversamenti stradali rischiosi di adulti e di bambini, per non dire della frequente doppia sosta su via Tirso. Il parcheggio serve anche per la chiesa di San Giovanni Bosco, per i giardini pubblici, per gli esercizi commerciali, compresa la farmacia, oltre che per i residenti". Dopo vari problemi burocratici e il covid siamo arrivati all’inizio dei lavori. Anche se di anni ne sono passati tanti e le proteste sono state molte. Da qualche settimana i lavori sono però ripresi e il sindaco ha dichiarato che stavolta, nell’arco di pochi mesi, il parcheggio sarà realizzato.

"I residenti e chi frequenta o lavora nella zona – continua Biancalani – continuano a dubitare. Troppe volte abbiamo visto aprire e chiudere il cantiere, senza procedere effettivamente alla costruzione. E soprattutto, troppe volte ci sono giunte promesse alle quali nulla è seguito". Con la speranza che il parcheggio, che ancora non c’è, questa volta diventi realtà, il comitato vigilerà sui lavori ed è pronto a continuare la propria protesta qualora l’opera non sia terminata nel più breve tempo possibile.

Monica Bianconi