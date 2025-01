Poste in campo contro le truffe. Il vademecum

Poste Italiane mette al centro la sicurezza dei cittadini con numerose iniziative, fra queste il nuovo vademecum antifrode in distribuzione in 19 uffici postali della provincia di Prato.

Il rischio di rimanere truffati riguarda tutti e non va sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti” che fanno leva sulla buona fede dei cittadini e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime come, ad esempio, fingere di telefonare per conto di enti pubblici. Nel vademecum, in distribuzione gratuitamente, sono indicati i consigli per evitare spiacevoli sorprese e come effettuare acquisti in tranquillità.

E’ fondamentale, sempre, usare cautela nella gestione di dati e documenti personali e mantenere software e password aggiornati.