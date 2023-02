Postazioni di ricarica e nuovi bus Parte la "rivoluzione" elettrica

Via libera ieri in giunta al Piano della mobilità elettrica (Pme) e all’accordo tra Comune, Autolinee Toscane e Regione per l’acquisto di nuovi veicoli ed infrastrutture elettrici e ibridi, grazie al finanziamento da 8,5 milioni destinato a Prato da parte dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze. Obiettivo del Pme è ridurre gli impatti ambientali e il consumo di combustibili fossili: si prevede l’installazione di nuove colonnine per la ricarica elettrica da qui al 2030 (sono solo 15 quelle attualmente presenti in città). Le postazioni saranno principalmente nodi della mobilità (stazioni, fermate ferroviarie, parcheggi scambiatori), stazioni di rifornimento e "attrattori" della mobilità urbana, (grande distribuzione, centri commerciali, cinema, musei, teatri, servizi pubblici e punti di interesse socio-culturali), zone di sosta nei pressi del centro. Quanto all’accordo con Autolinee, l’obiettivo è il rinnovo della flotta degli autobus più inquinanti grazie all’acquisto di veicoli elettrici e ibridi con le relative infrastrutture di supporto, per un totale di 12 mezzi ibridi e 9 elettrici entro il 31 dicembre 2025. "Facciamo la nostra parte - ha detto Flora Leoni, assessore alla mobilità – : il passaggio all’elettrico rappresenta una scelta indiscutibile per il futuro e l’obiettivo è mettere a disposizione dei cittadini la miglior offerta possibile per assecondare questa nuova mobilità".

Un paio di cifre, anche se ormai datate: i veicoli elettrici fra il 2020 e il 2021 in città sono passati da 93 a 261, con un incremento del 281%.