"Possibile annullare le fatture, ora prezzi giù"

Bollette alte su consumi stimati? Con la fatturazione gennaio-marzo si cominceranno a vedere gli effetti dei ribassi relativi al prezzo del gas, intanto la rateizzazione è stata allungata. Estra ribadisce la sua posizione, già espressa alla fine del 2022, dopo le nuove proteste per le bollette alte arrivate in questi giorni nelle case dei pratesi. Il nodo vero è la fatturazione su consumi stimati, ritenuta da molti utenti, non a torto, inaccettabile a fronte di letture comunicate e non considerate. Senza dimenticare che questo è un inverno molto particolare, iniziato con il prezzo del gas alle stelle a causa della speculazione e della guerra. "Nel 2021 – spiega Estra – in base ai dati Arera solo il 37% delle fatture emesse in Italia era basato su consumi effettivi. La società emette centinaia di migliaia di bollette, quindi è fisiologico che ce ne siano diverse basate su consumi presunti. Arera ha evidenziato tra l’altro anche limiti tecnologici del sistema legato alle letture dei contatori elettronici o all’inaccessibilità di molti contatori tradizionali".

Estra ricorda anche che la stima dei consumi è basata sul "profilo di prelievo standard di Arera" e che "i venditori non possono non emettere la fattura nel caso non abbiano a disposizione i dati di misura effettivi". La società comunque sottolinea anche che Estra Energie, "se la differenza tra consumo reale e stimato supera gli 80 metri cubi anulla la bolletta, poi ne viene emessa un’altra calcolata sui consumi effettivi".

Infine Estra precisa: "Le fatture in arrivo sono relative al periodo novembre 2022-gennaio 2023. Per motivi indipendenti da Estra e legati all’andamento del mercato dell’energia, l’indice di costo in quel periodo aveva toccato livelli alti che hanno poi iniziato a scendere da gennaio. Quindi la riduzione degli importi delle fatture verrà apprezzato nelle bollette relative al periodo gennaio-marzo 2023". Infine, una risposta a chi si lamenta che solo andando allo sportello si possono ottenere contratti migliori: "Non è strano, perché è dal confronto diretto con l’operatore che nascono le proposte".