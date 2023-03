"Portiamo la Fiorentina a giocare qui"

Il Lungobisenzio ‘casa’ della Fiorentina? Francesco Cappelli, coordinatore di Forza Italia Prato, lancia la provocazione: "Ricordo che alcuni anni fa Commisso disse di impiegare ogni giorno quasi un’ora per andare e per tornare dal lavoro negli States. Lo disse, se non erro, quando si parlava dell’opzione Campi Bisenzio. Perché non spostare la Fiorentina esule dal suo Franchi a Prato? Un’amministrazione sveglia e sul pezzo avrebbe già dovuto proporre questa soluzione. Certo, qui non ci sono tribune sospese o scale elicoidali ma la scelta di spostarsi nello stadio di Prato potrebbe offrire numerosi vantaggi per entrambe le squadre". Una provocazione, appunto.