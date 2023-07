Porretta Festival Un biglietto con la newsletter

Un’occasione da non perdere per i lettori de La Nazione Prato. Nel nome di Otis Redding, torna il Porretta Soul Festival, 35ª edizione, in programma da domani al 23 luglio al Rufus Thomas Park di Porretta Terme, nel cuore dell’Appennino. Per i lettori della nostra newsletter Buongiorno Prato! abbiamo riservato alcuni inviti per il Festival. Se non ricevi ancora la nostra newsletter basta iscriversi entro le 16 di oggi. Come? E’ semplicissimo: vai sul sito https:www.lanazione.itnewletters, seleziona la città "Prato!" dal menù a tendina ed iscriviti alla newsletter Buongiorno Prato! Riceverai un invito digitale per richiedere il biglietto valido per due persone per la serata conclusiva del Porretta Soul Festival, domenica 23 luglio al Rufus Park. L’invito vale per 2 persone, posti limitati.