Ponte sulla Limentra buttato giù Lavori fermi e Vallata divisa a metà

Le preoccupazioni degli abitanti della valle della Limentra Orientale e del comitato che rappresenta le varie frazioni che si affacciano da Prato e Pistoia, sulla Sp3, erano fondate: a L’Acqua, gli operai della ditta che esegue i lavori sul ponte (quasi interamente da rifare) hanno lasciato il cantiere rendendo però inutilizzabile il passaggio e dividendo a metà la vallata.

La segnalazione arriva dai rappresentanti del comitato, che aveva chiesto alla Provincia di Prato – la quale si occupa della ristrutturazione del ponte, ritenuto poco sicuro dopo l’ultimo monitoraggio – di iniziare i lavori da settembre, onde evitare che il cantiere si fermasse per le ferie degli operai, come già avvenuto anni fa per un’altra chiusura totale della strada.

"I lavori al ponte sulla provinciale sono fermi da una settimana e sinceramente la situazione preoccupa – dicono dal comitato –. Dovevano partire ad inizio luglio, a forza di rimandare sono arrivati a chiuderlo la scorsa settimana e dopo sono andati in ferie. Si fa presto ad arrivare alla brutta stagione e intanto hanno perso tantissimo tempo". Il presentimento in zona a dire il vero c’era già, come annunciato anche dal nostro giornale. Alcuni automobilisti avevano infatti saputo direttamente dagli operai che avrebbero buttato giù il ponte e poi sarebbero andati in ferie, contattandoci poi per segnalarci il paradosso.

"Sarebbe più opportuno e più logico – avevano detto – che il ponte venisse buttato giù al ritorno dalle ferie degli operai, così la strada resterebbe aperta mentre la ditta non lavora".

La Provincia aveva smentito la notizia e la voce che si era diffusa fra la popolazione, rassicurando che i lavori sarebbero andati avanti per tutto il mese di agosto. La Sp3 è un collegamento essenziale verso la piana per frazioni come Fossato, Casalino e L’Acqua, che peraltro in questi mesi estivi accolgono un numero assai importante di visitatori, anche dal resto d’Europa. Molti gli anziani che tornano alle casa d’origine e molti i bambini in vacanza coi nonni, per non parlare dei tanti escursionisti che frequentano l’area: per loro, con la strada spezzata a metà, oltre al disagio del tragitto che si allunga di molti chilometri per raggiungere Prato o Pistoia tramite la Porrettana o Gavigno, il rischio di vedere allungare notevolmente anche i tempi per l’arrivo di un’ambulanza o per il trasporto ad un ospedale.

"In molti arrivano credendo di trovare la strada aperta – dicono dal comitato – e invece scoprono che per raggiungere le frazioni al di là de L’Acqua devono tornare indietro e fare tanti chilometri in più. I cartelli messi sono infatti piccolissimi, mal posizionati e nessuno li vede".

Claudia Iozzelli