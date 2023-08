Ponte sul Limentra senza pace In cantiere c’è un solo operaio E gli abitanti protestano ancora

Sorvegliati speciali i lavori sul ponte a L’Acqua, nella vallata della Limentra Orientale, che hanno diviso a metà una zona storicamente molto unita e collegata alla piana da un’unica strada, la Sp3, che sarà utilizzabile solo in parte per chi proviene da Prato, Pistoia o Bologna fino a dicembre (almeno questo il mese contrattualizzato per la consegna del cantiere).

L’importante intervento sul ponte che collega i comuni di Cantagallo e Sambuca Pistoiese (e i precedenti poco confortanti, che hanno portato i cittadini ad essere assai diffidenti sui tempi delle lavorazioni) continua a far scattare segnalazioni da parte degli abitanti della vallata. Lunedì hanno infatti notato, allarmati, come al lavoro ci fosse un solo operaio. La ditta che ha in subappalto i lavori, infatti, ha preso una settimana di ferie, nonostante la Provincia di Prato avesse rassicurato che, dopo la demolizione del ponte, i lavori non si sarebbero mai fermati nel mese di agosto: la riapertura del cantiere con un solo operaio ha allarmato i cittadini, nei cui primari interessi c’è la conclusione dell’intervento in tempi veloci. Altra criticità segnalata, il via vai di macchine costrette a far manovra davanti al ponte chiuso perché i cartelli che indicano l’interruzione d non sono ben visibili e non indicano la viabilità alternativa.

"La ditta è pienamente operativa con la fase di completamento della demolizione del ponte – ha fatto sapere la Provincia – fase particolarmente delicata che ha avuto necessità di apprestamenti preventivi per la gestione della sicurezza. Per tale motivo, non erano visibili più operai in alcuni momenti della giornata, in quanto impegnati a realizzare interventi specialistici relativi alla messa in sicurezza. Per quanto riguarda la segnaletica essa è stata dichiarata adeguata rispetto a quello che prevede il codice della strada, tuttavia l’area tecnica si impegna a richiedere alla direttrice dei lavori un miglioramento per una segnaletica di dimensioni maggiori".

Nei giorni successivi, gli operai hanno concluso l’operazione, che ha previsto anche la cernita del materiale ed il successivo trasporto all’impianto di smaltimento. "Nell’ambito del programma provinciale di manutenzione straordinaria dei ponti – commenta ancora la Provincia – possiamo dire che i lavori di consolidamento strutturale del ponte lungo la Sp3 “dell’Acquerino“ procedono spediti. L’ultima trave del ponte ed i cordoli rimasti sono stati infatti interamente demoliti".

