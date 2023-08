"Ponte sul Limentra, riprendono i lavori"

Sono effettivamente andati in ferie gli operai che stanno lavorando al ponte sul torrente Limentra, a L’Acqua, dopo solo pochi giorni di attività, necessaria ad interrompere la strada. A confermarlo la Provincia di Prato, responsabile dei lavori sul ponte dichiarato a rischio dopo il monitoraggio effettuato su questo tipo di infrastrutture dopo il crollo del ponte Morandi. "In merito ai lavori di manutenzione straordinaria – spiegano dalla Provincia, che in una nota dei primi di agosto, quando già aleggiava il sospetto di un’imminente chiusura del cantiere, aveva sottolineato che i lavori in agosto non si sarebbero fermati - per il consolidamento strutturale del ponte lungo la Sp3 dell’Acquerino, nel Comune di Cantagallo, al confine con il Comune di Sambuca Pistoiese, il presidente della Provincia, Simone Calamai fa sapere che i lavori sul ponte riprenderanno regolarmente la prossima settimana. La ditta che sta portando avanti il cantiere, nel rispetto dei tempi contrattuali e del cronoprogramma stabilito con la Provincia, ha ritenuto di concedere alcuni giorni di ferie ai propri operai durante la settimana di Ferragosto e ripartiranno nei prossimi giorni. Voglio ricordare - ribadisce Calamai - che i lavori sulla Sp 3 sono molto importanti per la messa in sicurezza di un’infrastruttura di interesse pubblico". Un’operazione importante, quindi, la cui necessità era stata segnalata ancor prima del monitoraggio dei ponti da parte della Provincia e del crollo del ponte Morandi, dagli abitanti stessi della vallata della Limentra Orientale, grazie alle fotografie effettuate all’infrastruttura da membri del comitato della Limentra e inviate alle istituzioni, che mostravano chiaramente i danni causati alla struttura da tempo, umidità e incuria.

Quello che il comitato continua a contestare, però, è la mancanza di tempismo (i borghi della vallata in questo periodo sono pieni di turisti e visitatori e, pur volendo iniziare i lavori durante l’estate si poteva aspettare il rientro dalle ferie della ditta per buttare giù il ponte e chiudere completamente l’unica strada di collegamento con la piana) e della scarsità di informazioni. Ad esempio, i cartelli che indicano la chiusura della strada sono piccoli (30 centimetri per 50) e non indicano la viabilità alternativa.

Claudia Iozzelli