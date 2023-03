Ponte sul Carigiola, caos viabilità Logli: "Fare presto con i lavori Il Comune incalzi la Provincia"

Alessandro Logli, consigliere di Fratelli d’Italia capogruppo del gruppo La Città per Noi all’opposizione a Cantagallo, torna sulla sicurezza stradale con un paio di mozioni nate da segnalazioni da parte di cittadini. Con una chiede l’impegno del sindaco Bongiorno e della giunta per una criticità legata al ponte sul torrente Carigiola, lungo la Sp2, da gennaio a senso unico alternato e con limitazioni el transito a pesi superiori a 7,5 tonnellate. Le limitazioni sono state attuate dalla Provincia dopo le verifiche eseguite e che hanno riscontrato alla struttura del ponte criticità. "La strada Sp2 è il principale accesso di collegamento con la Sr325 – scrive Logli nella mozione – e le limitazioni attuali mettono in difficoltà le aziende nelle loro mansioni lavorative con un aumento di costi. Inoltre c’è forte preoccupazione da parte dei cittadini che tutti i giorni devono transitare sul ponte, attraversato anche dal Tpl e dai pulmini del trasporto scolastico". L’intenzione di Logli e del gruppo consiliare "La Città per Noi", attraverso la mozione, è "impegnare il sindaco e la giunta in un immediato pressing alla Provincia di Prato perché vengano fatti i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Carigiola in tempi rapidi". La richiesta è che la questione sia affrontata nel consiglio del 30 marzo.

Altro tema che Logli intende affrontare al prossimo consiglio comunale è la nuova segnaletica orizzontale installata nei giorni scorsi in prossimità del municipio, a Luicciana. "Dopo tante sollecitazioni – spiega Logli, che per ottenere le risposte al problema si è rivolto anche al difensore civico regionale – finalmente è stato ripristinato il posto per disabili in prossimità del municipio. Solo che chi ha bisogno di ausili è impossibilitato ad utilizzarlo, perché le strisce gialle son state disegnate a ridosso di ostacoli che impediscono il posizionamento di una carrozzina accanto allo sportello. Altra cosa, è stato disegnato uno stallo per i Carabinieri davanti ad uno stop, in orizzontale: una situazione paradossale!". Altra richiesta depositata da Logli, sempre sul tema della sicurezza stradale, è quello di uno specchio nel punto in cui la strada per il borgo di Chiusoli, frazione di Migliana, si immette sulla strada principale. La richiesta arriva direttamente dai residenti dell’abitato, che hanno difficoltà ad immettersi su via di Pertugiata.

Claudia Iozzelli